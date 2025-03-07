Манчестер Юнайтед намерен подписать французского форварда
Жан-Филипп Матета может перейти в более статусную команду.
Английский Манчестер Юнайтед нашел новую цель на летнее трансферное окно.
Как сообщает ряд английских изданий, манкунианцы намерены приобрести Жана-Филиппа Матета из Кристал Пэлас. Француз является одним из кандидатов на усиление позиции форварда.
"Красные дьяволы" внимательно следили за Матета на протяжении последних месяцев. Жан-Филипп «вырос в глазах» руководства Ман Юнайтед после дубля в очной встрече.
Сумма потенциального перехода 27-летнего нападающего может составить 60 млн фунтов стерлингов.
В текущем сезоне игрок забил 15 мячей в 33 матчах.
Напомним, что ранее Матета получилМатета получил жуткую травму.
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