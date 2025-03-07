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Футбол

Манчестер Юнайтед намерен подписать французского форварда

Жан-Филипп Матета может перейти в более статусную команду.
Сегодня, 09:07
Жан-Філіп Матета / Getty Images
Жан-Філіп Матета / Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед нашел новую цель на летнее трансферное окно.

Как сообщает ряд английских изданий, манкунианцы намерены приобрести Жана-Филиппа Матета из Кристал Пэлас. Француз является одним из кандидатов на усиление позиции форварда.

"Красные дьяволы" внимательно следили за Матета на протяжении последних месяцев. Жан-Филипп «вырос в глазах» руководства Ман Юнайтед после дубля в очной встрече.

Сумма потенциального перехода 27-летнего нападающего может составить 60 млн фунтов стерлингов.

В текущем сезоне игрок забил 15 мячей в 33 матчах.

Напомним, что ранее Матета получилМатета получил жуткую травму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Кристал Пэлас

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