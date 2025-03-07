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В Реале уверены, что Вальверде станет лучшим правым защитником мира

Игрок уже смирился с новым амплуа.
Сегодня, 19:13
Федерико Вальверде / Getty Images
Федерико Вальверде / Getty Images

Руководство мадридского Реала решило окончательно перепрофилировать Феде Вальверде на позицию правого защитника, пишет Relevo.

Тренерский штаб впечатлен выступлениями уругвайца на этой позиции. А руководство клуба просит Анчелотти чаще его там использовать.

Интересно, что даже в раздевалке появилась уверенность в том, что Вальверде - идеальный правый защитник. С ним проще играть в обороне.

В итоге сейчас клуб хочет попросить Анчелотти убедить Феде постоянно выступать на новой позиции. Есть мнение, что Вальверде станет лучшим правым защитником мира.

При этом сам игрок не только смирился с новым амплуа, но и согласен, что ему удобно действовать справа в обороне.

Ранее также сообщалось, что Анчелотти намерен остаться главным тренером Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Федерико Вальверде

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