В Реале уверены, что Вальверде станет лучшим правым защитником мира
Руководство мадридского Реала решило окончательно перепрофилировать Феде Вальверде на позицию правого защитника, пишет Relevo.
Тренерский штаб впечатлен выступлениями уругвайца на этой позиции. А руководство клуба просит Анчелотти чаще его там использовать.
Интересно, что даже в раздевалке появилась уверенность в том, что Вальверде - идеальный правый защитник. С ним проще играть в обороне.
В итоге сейчас клуб хочет попросить Анчелотти убедить Феде постоянно выступать на новой позиции. Есть мнение, что Вальверде станет лучшим правым защитником мира.
При этом сам игрок не только смирился с новым амплуа, но и согласен, что ему удобно действовать справа в обороне.
Ранее также сообщалось, что Анчелотти намерен остаться главным тренером Реала.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!