Форвард Манчестер Юнайтед недоволен действиями своих партнеров

Нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд недоволен, что партнеры не пасуют ему, пишет The Telegraph.

Издание обратило внимание, что датчанин все чаще отчитывает партнеров за то, что они ему не пасуют.

Так в игре с Сосьедадом Расмус отчитал Диогу Далота за плохой навес, ранее у него также было немало претензий к Гарначо и Диалло.

По всем возможных метриках датчанин находится в списке худших форвардов АПЛ. Например, у 2.95 касаний в штрафной в среднем, а у Холанда 6.76, у Исака - 7.

Такая же ситуация и с явными голевыми моментами. У Хейлунда их в четыре раза меньше, чем у большинства нападающих, в 15 из 22 матчей датчанин даже ни разу не пробил по воротам.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити повторил антирекорд при Гвардиоле.

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