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Футбол

Ливерпуль планирует серьезную перестройку летом

Ожидаются и громкие подписания, и продажи.
Вчера, 23:04
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

Английский Ливерпуль планирует перестроить состав летом под нужды Арне Слота.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, "красные" избавятся от ряда игроков и совершат несколько "захватывающих" подписаний. Мерсисайдцев может покинуть 5 футболистов.

Летом из Ливерпуля, скорее всего, уйдут Квивин Келлегер. Диогу Жота, Ватару Эндо, Федерико Кьеза и Харви Эллиотт.

Среди трансферов, которые топ-клуб может осуществить, называется центрбек Боруссии Дортмунд Нико Шлоттербек. 

Напомним, ранее сообщалось, что Салах превзошел бомбардирское достижение Суареса.

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