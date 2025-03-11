Ливерпуль планирует серьезную перестройку летом
Ожидаются и громкие подписания, и продажи.
Английский Ливерпуль планирует перестроить состав летом под нужды Арне Слота.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, "красные" избавятся от ряда игроков и совершат несколько "захватывающих" подписаний. Мерсисайдцев может покинуть 5 футболистов.
Летом из Ливерпуля, скорее всего, уйдут Квивин Келлегер. Диогу Жота, Ватару Эндо, Федерико Кьеза и Харви Эллиотт.
Среди трансферов, которые топ-клуб может осуществить, называется центрбек Боруссии Дортмунд Нико Шлоттербек.
Напомним, ранее сообщалось, что Салах превзошел бомбардирское достижение Суареса.
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