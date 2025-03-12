Игрок Атлетико получил длительную дисквалификацию за оскорбления в сторону судьи

Игрок атакующего звена мадридского Атлетико Анхель Корреа получил дисквалификацию.

Как сообщает пресс-служба Королевской федерации футбола Испании, Корреа отстранен на 5 матчей. Причина решения заключается в оскорблениях в сторону арбитра.

Анхель называл судью поединка против Хетафе "сыном тысячи проституток" и "куском дерьма", а также говорил в его адрес: "Я ***л твою мать".

Напомним, что в поединке против Хетафе Атлетико проиграл, пропустив дважды в концовке.

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