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Футбол

Лидер Ливерпуля готов присоединиться к другому гранду

Вирджил ван Дейк может перейти в Баварию.
Сегодня, 19:37
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк определился с собственным будущим.

Как сообщает издание Fichajes, нидерландец решил отклонить предложение мерсисайдцев по новому контракту. Ван Дейк, якобы, договорился с Баварией о летнем переходе.

Условия личного контракта центрбека с мюнхенцами на данный момент остаются неизвестными.

Отметим, что ранее Салах перестал быть фаворитом на получение Золотого Мяча
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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