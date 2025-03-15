"Полнейшая хрень": Легенда сборной Англии прокомментировал пенальти Альвареса

Алан Ширер считает, что удар не стоило отменять.

Легенда сборной Англии Алан Ширер возмущен отмененным пенальти Хулиана Альвареса.

Напомним, в послематчевой серии между Реалом и Атлетико арбитр отменил удар Альвареса из-за двойного касания.

Ширер заявил, что подобные мелочи не должны влиять на исход матча такого масштаба.

"Я посмотрел пенальти Альвареса больше 100 раз и все еще пытаюсь найти неопровержимые доказательства того, что он коснулся мяча дважды.

Это полнейшая хрень, что такой момент может определить исход матча такого масштаба", – заявил Ширер.

Ранее также УЕФА прокомментировал спорный эпизод.

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