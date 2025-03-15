Ливерпуль может подписать лидера аутсайдера АПЛ

Жоау Гомес может оказаться в стане "красных".

Английский Ливерпуль намерен усилить свою полузащиту летом этого года.

Как сообщает бразильское издание Gazete do Urubu, "красные" заинтересованы в услугах Жоау Гомеса. Полузащитник Вулверхэмптона рассматривается как серьезная цель на грядущее межсезонье.

Сумма трансфера может составить в районе 50 млн фунтовв, а провернуть трансфер будет проще в случае вылета «волков» из АПЛ.

Стоит отметить, что представители мерсисайдцев давно следят за Гомесом. Слухи об интересе к нему были еще в 2022 году, когда Жоау защищал цвета бразильского Фламенго.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что лидер Ливерпуля может перейти в другой гранд.

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