Миколенко получил средние оценки за матч с Вест Хэмом
Защитник провел неплохой поединок.
В рамках 29-го тура АПЛ Эвертон сыграл вничью с Вест Хэмом.
По окончанию игры статистические ресурсы SofaScore и WhoScored выставили оценки игрокам обеих команд.
Защитник «ирисок» Виталий Миколенко получил 7.3 и 7.0 соответственно. Лучше него, по мнению модели SofaScore в составе Эвертона были Идрисса Гана Гейе, Карлос Алькарас и автор забитого мяча Джейк О'Брайен.
На портале WhoScored лучшие оценки у той же вышеупомянутой тройки игроков.
Отметим, что мерсисайдцы сейчас занимают 14 место, имея 34 очка в активе.
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