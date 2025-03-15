Миколенко получил средние оценки за матч с Вест Хэмом

В рамках 29-го тура АПЛ Эвертон сыграл вничью с Вест Хэмом.

По окончанию игры статистические ресурсы SofaScore и WhoScored выставили оценки игрокам обеих команд.

Защитник «ирисок» Виталий Миколенко получил 7.3 и 7.0 соответственно. Лучше него, по мнению модели SofaScore в составе Эвертона были Идрисса Гана Гейе, Карлос Алькарас и автор забитого мяча Джейк О'Брайен.

На портале WhoScored лучшие оценки у той же вышеупомянутой тройки игроков.

Отметим, что мерсисайдцы сейчас занимают 14 место, имея 34 очка в активе.



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