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Сын легенды МЮ отметился дублем после ассистов брата-близнеца

Джек и Тайлер Флетчеры показали, что такое семейное взаимопонимание.
Сегодня, 15:39
Тайлер и Джек Флэтчеры / Getty Images
Тайлер и Джек Флэтчеры / Getty Images

В рамках молодежного чемпионата Англии Манчестер Юнайтед U-21 встретился со сверстниками из Вест Бромвич Альбион.

Этот матч выделился из других благодаря сыновьям экс-полузащитника манкунианцев Даррена Флетчера Джеку и Тайлеру.

Тайлер приложился к разгромной победе над соперником со счетом 5:1 своим дублем. В обоих случаях ему ассистировал как раз таки его брат-близнец Джек.

Стоит отметить, что их отец сейчас работает в тренерском штабе взрослой команды.

Также примечательно то, что оба парня делали свои первые шаги в академии Ман Сити, и сейчас они представляют разные сборные на молодежном уровне. Тайлер решил играть за историческую Родину своего папы - Шотландию, а Джек сыграл уже 5 матчей за Англию U-18.

Тайлер пошел по стопам отца и в плане позиции. Он играет центрального полузащитника, который выполняет преимущественно защитные функции, а вот Джек тяготеет к атаке, он выступает на позиции атакующего полузащитника, а также может сыграть на позиции правого вингера.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед интересуется лидером сенсационного Ноттингема.

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Сын легенды МЮ отметился дублем после ассистов брата-близнеца
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