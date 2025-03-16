Слот - о потерях перед финалом Кубка Лиги: У нас есть много качественных игроков, которые могут сыграть

Наставник Ливерпуля считает, что ни ему, ни сопернику не на что жаловаться.

Наставник Ливерпуля Арне Слот прокомментировал кадровую ситуацию в своей команде и в Ньюкасле накануне финала Кубка Лиги.

По словам главного тренера «красных», на данном этапе сезона невозможно обойтись без травм, поэтому, он считает, что медицинские штабы его клуба и «сорок» хорошо поработали, чтобы минимизировать потери.

"Я думаю, что на данном этапе сезона, а особенно в Англии, невозможно не потерять какое-то количество игроков. И у нас, и у Ньюкасла есть два-три, возможно, четыре игрока, которые не сыграют, и я считаю, что это можно считать привилегией, потому что, во многих командах ситуация хуже.

Два-три повреждения - минимум, который можно ожидать в марте. Поэтому можно сделать большой комплимент нашим медикам и медикам Ньюкасла относительно того, как они работают с футболистами", - сказал Слот.

Также голландец считает, что жаловаться на отсутствие некоторых ключевых игроков нет смысла.

"Для нас очень важен Александр-Арнольд, а для них Энтони Гордон. Они оба не сыграют, но и мы, и они имеют в составе достаточное количество качественных игроков, и это хорошо для меня и для Эдди Хау", - резюмировал Арне.

Отметим, финал Кубка Лиги между Ливерпулем и Ньюкаслом пройдет сегодня, 16 марта, в 18:30.

Напомним, ранее сообщалось, что сына легенды Ливерпуля вызвали в европейскую сборную.

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