Мбаппе рассказал о своем отношении к президенту ПСЖ

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе высказался о своих отношениях с Нассером Аль-Хелаифи.

По словам француза, ему не на что обижаться на президента парижан.

"Я носил футболку ПСЖ в течение семи лет, в этой команде у меня были невероятные мгновения. Я не тот человек, который будет концентрироваться только на негативе, я могу быть благодарным за то, что я получаю от других в профессиональном и личном плане.

Конечно, если ПСЖ и Реал встретятся друг с другом, я бы пожал руку президенту. И я не стану плевать на ладонь перед тем. как сделаю это", - сказал Килиан.

Реал может встретиться с ПСЖ в 1/2 финала Лиги чемпионов, если пройдет Арсенал, а французский коллектив - Астон Виллу.

Напомним, что Мбаппе установил рекорд среди французских игроков в топ-5 чемпионатах.

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