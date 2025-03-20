Де ла Фуэнте - о Ямале: У него есть потенциал стать великим

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высоко оценил потенциал Ламина Ямаля.

Напомним, что сегодня "фурия роха" сыграет с Нидерландами в плей-офф Лиги наций. А накануне матча де ла Фуэнте пообщался с журналистами.

Испанский специалист расхавалил вингера Барселоны, назвав Ламина игроком, который знаменуют собой эпоху.

"У него есть потенциал стать великим, уникальным футболистом. Нам повезло, что он у нас есть. Ему 17 лет, и он продолжает развиваться, ему еще предстоит пройти долгий путь. Ему придется пережить трудные времена, и мы должны будем ему помочь.

Мы будем наслаждаться игрой легендарного футболиста, одного из тех, кто знаменует собой эпохи", - заявил тренер на пресс-конференции.

Также напомним, что у нас будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Бельгия.

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