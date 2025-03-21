Забарный - о матче с Бельгией: Все наиграли на звание лучшего игрока

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мыслями об игре против Бельгии.

Футболист отметил равнозначный вклад от всех игроков в победу.

"У меня очень хорошие эмоции после этого поединка. Очень рад забить мяч и победить. Это необходимо - дать положительные эмоции нашим фанатам, всей нашей стране. Это первая для меня награда лучшему игроку, но, надеюсь, не последняя.

Думаю, что сегодня все наши ребята наиграли на этот трофей. Все боролись и отдавались на 100 процентов".

Также Забарный лаконично высказался о забитом мяче, отдав «лавры» автору ассиста Александру Зинченко.

"Гол свой, конечно, помню. Был угловой, после которого мяч отскочил на правый фланг. Саша очень хорошо подал, и я забил", - сказал Забарный.

Ранее жена Зинченко сравнила его с Роберто Карлосом.

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