Жена Зинченко бурно отреагировала на его ассист в матче с Бельгией
Любимая Александра сравнила его с Роберто Карлосом.
В рамках первого матча плей-офф Лиги наций за выход в дивизион А Украина одолела Бельгию.
Среди болельщиков «желто-голубых» в этом поединке была и супруга Александра Зинченко Влада Седан.
Девушка записала Stories с реакцией на ассист своего влюбленного на Илью Забарного. Влада сравнила Александра с Роберто Карлосом.
"Что это было?! Это что за Роберто Карлос справа?", - сказала Влада в видео.
Напомним, что в воскресенье, 23 марта, состоится ответный матч. На ISPORT доступен календарь всех матчей сборной Украины.
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