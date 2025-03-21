Жена Зинченко бурно отреагировала на его ассист в матче с Бельгией

Любимая Александра сравнила его с Роберто Карлосом.

В рамках первого матча плей-офф Лиги наций за выход в дивизион А Украина одолела Бельгию.

Среди болельщиков «желто-голубых» в этом поединке была и супруга Александра Зинченко Влада Седан.

Девушка записала Stories с реакцией на ассист своего влюбленного на Илью Забарного. Влада сравнила Александра с Роберто Карлосом.

"Что это было?! Это что за Роберто Карлос справа?", - сказала Влада в видео.

Напомним, что в воскресенье, 23 марта, состоится ответный матч. На ISPORT доступен календарь всех матчей сборной Украины.

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