iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Жена Зинченко бурно отреагировала на его ассист в матче с Бельгией

Любимая Александра сравнила его с Роберто Карлосом.
Сегодня, 09:59       Автор: Василий Медвидь

В рамках первого матча плей-офф Лиги наций за выход в дивизион А Украина одолела Бельгию.

Среди болельщиков «желто-голубых» в этом поединке была и супруга Александра Зинченко Влада Седан.

Девушка записала Stories с реакцией на ассист своего влюбленного на Илью Забарного. Влада сравнила Александра с Роберто Карлосом.

"Что это было?! Это что за Роберто Карлос справа?", - сказала Влада в видео.

Напомним, что в воскресенье, 23 марта, состоится ответный матч. На ISPORT доступен календарь всех матчей сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина бельгия Александр Зинченко

Статьи по теме

Защитник сборной Украины пропустит около месяца Защитник сборной Украины пропустит около месяца
Определилась бригада арбитров на матч Бельгия - Украина Определилась бригада арбитров на матч Бельгия - Украина
Зинченко лаконично прокомментировал победу над Бельгией Зинченко лаконично прокомментировал победу над Бельгией
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского спринтов в Холменколлене Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского спринтов в Холменколлене

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Бельгию в первом поединке плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа13:12
Защитник сборной Украины пропустит около месяца
Биатлон12:55
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского спринтов в Холменколлене
Биатлон12:40
Биатлон-2024/2025: в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира
Европа12:38
Судаков прокомментировал победу над Бельгией
Европа11:59
Определилась бригада арбитров на матч Бельгия - Украина
Европа11:39
Забарный: Хочу чаще забивать, тем более за Украину
Украина10:58
Зинченко лаконично прокомментировал победу над Бельгией
Формула 110:45
Гран-при Китая: Хэмильтон выиграл квалификацию спринта
Европа10:37
Куртуа прокомментировал поражение от Украины
Украина09:59
Жена Зинченко бурно отреагировала на его ассист в матче с Бельгией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK