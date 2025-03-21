Манчестер Юнайтед хочет подписать кого-то из дорогих европейских талантов

В идеале манкунианцы хотели бы заполучить Хави Симонса.

Манчестер Юнайтед намерен качественно укрепить атакующую линию будущим летом, утверждает Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, клуб внимательно следит за несколькими молодыми талантами, каждый из которых обойдется в солидную сумму.

Ключевым вариантом манкунианцы считают Хави Симонса из РБ Лейпциг. Но немецкий клуб не отпустит хавбека дешевле 80 млн евро.

Также рассматриваются Кенан Йылдыз из Ювентуса, Уго Экитик из Айнтрахта и одноклубник Симонса Беньямин Шешко.

Однако у всех вышеперечисленных игроков ценник если и ниже, то несущественно, а Манчестер Юнайтед будет стеснен в средствах в трансферное окно.

Ранее также сообщалось, что у Михаила Мудрика появился вариант продолжения карьеры.

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