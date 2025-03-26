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Футбол

Рома определилась со списком кандидатов на пост тренера

На должность претендуют четыре местных наставника.
Сегодня, 09:09       Автор: Василий Медвидь
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Итальянская Рома определила список претендентов на пост рулевого взрослой команды.

Как сообщает Николо Скира, в шорт-лист вошло 4 местных специалиста. Речь идет о кандидатурах Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри, Винченцо Монтеллы и Джан Пьеро Гасперини.

«Волки» рассматривают вариант, при котором кто-то из вышеупомянутых наставников возглавит команду уже с июня.

Ранее, напомним, Гасперини прокомментировал слухи, которые связывают его с Ромой.

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