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Футбол

Середняк Бундеслиги уволил тренера по неожиданной причине

Четырехкратный чемпион Германии принял странное решение.
Вчера, 20:00       Автор: Антон Федорцив
Оле Вернер / Getty Images
Оле Вернер / Getty Images

Бременский Вердер остался без наставника команды. Оле Вернер отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство "музыкантов" уволило специалиста из-за нежелания продлевать контракт. Договор с тренером был рассчитан до лета 2026 года. Однако, Вердер пожелал планировать многолетний проект.

Вернер тренировал бременцев с 2021 года. Именно молодой немец вернул Вердер в Бундеслигу и снова сделал его середняком чемпионата. В частности, в кампании 2023/24 "музыканты" финишировали восьмыми, а в этом году – девятыми.

Кстати, немецкий Хайденхайм стал последним участником Бундеслиги в следующем сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вердер Оле Вернер

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