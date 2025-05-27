33 британских клуба подозреваются в махинациях с грантами

В расследовании фигурируют и клубы АПЛ.

Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) открыло расследование против 33 британских клубов, сообщает BeSoccer.

По сведениям HMRC, футбольные клубы пользовались незаконной налоговой схемой, чтобы получать гранты, предназначенные для исследований в области науки и технологий.

За период с 2020 по 2024 год клубы таким образом получили около 17 млн фунтов.

Челси за этот период таким образом получил 3 млн фунтов, Ноттингем - 600 тысяч фунтов только в сезоне-2019/20. Также в расследовании фигурируют Фулхэм и Брентфорд.

Некоторые клубы даже прибегали к услугам сторонних компаний, подавая заявки на гранты с помощью, например, консалтинговых фирм.

Также ранее сообщалось, что французский клуб получил трансферный бан от ФИФА.

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