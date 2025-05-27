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Футбол

Французский гранд получил трансферный бан от ФИФА

Лиону запретили регистрировать игроков.
Вчера, 16:30       Автор: Андрей Безуглый
Лион / Getty Images
Лион / Getty Images

ФИФА наказала Лион за долги по трансферным комиссиям.

Французский гранд получил запрет на регистрацию игроков в течение следующих трех трансферных окон. То есть, до лета 2026 года включительно.

Как пишет L’Equipe, речь идет о задолженности в 2000 евро. При этом в клубе заявили, что давно погасили долг.

Напомним, что сезон-2024/25 Лион завершил на шестом месте в Лиге 1.

Тем временем другой французский клуб активно работает на трансферном рынке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион

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