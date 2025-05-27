Французский гранд получил трансферный бан от ФИФА

ФИФА наказала Лион за долги по трансферным комиссиям.

Французский гранд получил запрет на регистрацию игроков в течение следующих трех трансферных окон. То есть, до лета 2026 года включительно.

Как пишет L’Equipe, речь идет о задолженности в 2000 евро. При этом в клубе заявили, что давно погасили долг.

Напомним, что сезон-2024/25 Лион завершил на шестом месте в Лиге 1.

Тем временем другой французский клуб активно работает на трансферном рынке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!