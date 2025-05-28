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Футбол

Гасперини решил уйти из Аталанты

Опытный специалист проработал в Бергамо 9 лет.
Сегодня, 00:28       Автор: Антон Федорцив
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини определился с будущим. Алленаторе известил руководство бергамасков о желании уйти, сообщает Sky Sport Italia.

Многолетний наставник "Богини" близок к уходу из Аталанты. 67-летний специалист провел переговоры со столичной Ромой. Обе стороны якобы остались довольны диалогом.

Гасперини пришел в Аталанту летом 2016 года. С тех пор он превратил "Богиню" в итальянского гранда. Бергамаски регулярно выступают в Лиге чемпионов, а в прошлом году завоевали трофей Лиги Европы.

В свою очередь Антонио Конте останется тренером Наполи как минимум временно.

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