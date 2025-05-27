Конте обсудил будущее с президентом Наполи
Антонио Конте остается главным тренером итальянского Наполи. Во вторник он встретился с руководством клуба, утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио на персональном сайте.
Алленаторе беседовал с президентом "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентисом, гендиректором Маурицио Кьявелли и спортдиром Джованни Манной. Стороны поделились своими целями. Теперь Конте и клуб обдумают позиции друг друга.
Итальянский специалист возглавил Наполи перед сезоном 2024/25. Под его руководством "партенопейцы" завоевали Скудетто. Однако, Конте якобы решил покинуть Неаполь из-за несогласия с трансферными планами клуба.
К слову, итальянец Массимилиано Аллегри стал главным претендентом на место Конте.
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