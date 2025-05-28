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Футбол

Чемпион АПЛ может присоединиться к команде Ярмолюка

Куивин Келлехер может стать первым номером Брентфорда.
Вчера, 20:07       Автор: Андрей Безуглый
Куивин Келлехер / Getty Images
Куивин Келлехер / Getty Images

Брентфорд попробует летом подписать Куивина Келлехера, пишет Sky Sports.

"Пчелы" уже давно следят за ирнландским голкипером, однако два сезона назад команда решила подписать Марка Флеккена.

Сейчас нидерландский вратарь, по слухам, планирует переход в Байер, что открывает двери для Келлехера.

Вероятно, Куивин примет предложение команды с меньшим статусом, так как хочет быть первым номером - Брентфорд может это обеспечить.

Также и Ливерпуль готов расстаться с Келлехером, так как летом к команде присоединиться Георги Мамардашвили.

Ранее также сообщалось, что Реал близок к трансферу немецкого таланта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Куивин Келлехер

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