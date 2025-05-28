Чемпион АПЛ может присоединиться к команде Ярмолюка

Брентфорд попробует летом подписать Куивина Келлехера, пишет Sky Sports.

"Пчелы" уже давно следят за ирнландским голкипером, однако два сезона назад команда решила подписать Марка Флеккена.

Сейчас нидерландский вратарь, по слухам, планирует переход в Байер, что открывает двери для Келлехера.

Вероятно, Куивин примет предложение команды с меньшим статусом, так как хочет быть первым номером - Брентфорд может это обеспечить.

Также и Ливерпуль готов расстаться с Келлехером, так как летом к команде присоединиться Георги Мамардашвили.

Ранее также сообщалось, что Реал близок к трансферу немецкого таланта.

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