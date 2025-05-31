Гуллит спрогнозировал следующего обладателя Золотого мяча

Легенда сборной Нидерландов Рууд Гуллит назвал фаворита на Золотой мяч. Чемпион Европы-1988 готов отдать приз Ламину Ямалю, сообщает beIN SPORTS.

"Самый сложный момент состоит в том, что Золотой мяч обычно вручают по итогам финала Лиги чемпионов, но на этот раз все может сложиться по-другому. Ямаль показал невероятный и потрясающий уровень игры.

За него еще могут проголосовать из-за того, что он хороший человек. Дело не только в титулах и в том, как ты действуешь на поле, но и в самопрезентации. Ямаль в этом немного лучше, чем участники финала Лиги чемпионов", – заявил Гуллит.

Ямаль в нынешнем сезоне сыграл в составе испанской Барселоны 55 поединков (18 голов, 25 ассистов). "Блаугранас" завоевали титул Ла Лиги, Кубок и Суперкубок Испании. Однако, в Лиге чемпионов каталонцы вылетели в 1/2 финала.

К слову, пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду определился с местом продолжения карьеры.

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