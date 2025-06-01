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Футбол

Тоттенхэм собрался заменить Постекоглу тренером украинца

Трофей Лиги Европы не спас австралийского специалиста.
Вчера, 18:14       Автор: Антон Федорцив
Ангелос Постекоглу / Getty Images
Ангелос Постекоглу / Getty Images

Руководство лондонского Тоттенхэма определилось с будущим главного тренера. Ангелос Постекоглу будет уволен с должности, утверждает инсайдер Саша Тавольери в X.

Боссы "шпор" не простили австралийцу провал сезона в Премьер-лиге. Тоттенхэм финишировал на 17-й строчке, набрав всего 38 очков. В то же время лондонцы пробились в Лигу чемпионов благодаря триумфу в Лиге Европы.

Фаворитом на замену Постекоглу стал Томас Франк. Датский тренер финишировал с Брентфордом на 10-й строчке в АПЛ. Цвета "пчел" защищает украинский хавбек Егор Ярмолюк.

Кстати, накануне Тоттенхэм начал кадровую чистку прощанием с квартетом футболистов.

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