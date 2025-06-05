iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Португалия впервые в XXI веке обыграла Германию

В последний раз португальцы побеждали на Евро в Бельгии и Нидерландах.
Сегодня, 00:33       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Португалии / Getty Images
Сборная Португалии / Getty Images

Португалия добыла историческую победу над Германией.

Напомним, накануне команда Роберто Мартинеса обыграла Бундестим в полуфинале Лиги наций.

Это певая победа португальцев за последние 25 лет. В последний раз Португалия выигрывала у Германии в 2000 году на Евро.

С тех пор команды встечались еще пять раз, и все пять матчей закончились победой Германии.

Напомним, что во втором полуфинале сыграют сборные Испании и Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ливерпуль, интересующийся Забарным, договорился с партнером украинца Ливерпуль, интересующийся Забарным, договорился с партнером украинца
Ролан Гаррос (WTA): Швентек сыграет против Сабаленка в полуфинале Ролан Гаррос (WTA): Швентек сыграет против Сабаленка в полуфинале
Ролан Гаррос (ATP): Джокович и Зиннер вышли в полуфинал Ролан Гаррос (ATP): Джокович и Зиннер вышли в полуфинал
Кубок Стэнли: состоялся первый матч финала Кубок Стэнли: состоялся первый матч финала

Видео

Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25
Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи за Золотой мяч и за путевку на чемпионат мира
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина завершила выступления в Париже на French Open
просмотров

Последние новости

Европа08:19
Ливерпуль, интересующийся Забарным, договорился с партнером украинца
Теннис08:00
Ролан Гаррос (WTA): Швентек сыграет против Сабаленка в полуфинале
Теннис07:49
Ролан Гаррос (ATP): Джокович и Зиннер вышли в полуфинал
НХЛ07:32
Кубок Стэнли: состоялся первый матч финала
Европа07:29
Футбол сегодня: матчи за Золотой мяч и за путевку на чемпионат мира
НХЛ07:25
НХЛ. Эдмонтон стартовал с победы в финале Кубка Стэнли
Другие страны00:58
Аль-Хиляль официально представил Индзаги в качестве нового главного тренера
Европа00:33
Португалия впервые в XXI веке обыграла Германию
Лига наций00:14
Лига наций-2024/25: Португалия обыграла Германию, Испания и Франция сыграют в полуфинале
Лига наций00:10
Гол Роналду позволил Португалии обыграть Германию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK