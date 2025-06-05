Португалия впервые в XXI веке обыграла Германию

В последний раз португальцы побеждали на Евро в Бельгии и Нидерландах.

Португалия добыла историческую победу над Германией.

Напомним, накануне команда Роберто Мартинеса обыграла Бундестим в полуфинале Лиги наций.

Это певая победа португальцев за последние 25 лет. В последний раз Португалия выигрывала у Германии в 2000 году на Евро.

С тех пор команды встечались еще пять раз, и все пять матчей закончились победой Германии.

Напомним, что во втором полуфинале сыграют сборные Испании и Франции.

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