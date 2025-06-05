Украина досрочно гарантировала себе плей-офф на Евро из сокки

Сборная Украины по сокке (футбол 6 на 6) принимает участие в чемпионате Европы, который проходит в Бухаресте, Румыния.

Украинская команда во втором туре группового этапа встретилась с Сербией и преодолела соперника со счётом 7:2.

Сербия - Украина 2:7

Голы Украины: Евгений Мельничук, 1, Кузьмак, 4, Солонина, 15, Росс, 29, Буханевич, 33, Малик, 38, Дмитрий Мельничук, 39

Накануне они разгромили Италию, что гарантировало нашей команде как минимум третье место в таблице. Учитывая, что в плей-офф выходят именно по три лучшие команды каждой группы, то украинцы точно будут играть в плей-офф.

Напомним, что украинская молодежная сборная по большому футболу объявила заявку на чемпионат Европы.

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