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Футбол

Следующий соперник Украины обыграл Кот-д'Ивуар на Canadian Shield

Команда Новой Зеландии подойдет к матчу в лучшем настроении.
Сегодня, 08:58       Автор: Василий Войтюк
Кот-д'Ивуар - Новая Зеландия / Getty Images
Кот-д'Ивуар - Новая Зеландия / Getty Images

В рамках товарищеского турнира Canadian Shield состоялся второй поединок – Новая Зеландия обыграла Кот-д’Ивуар с минимальным счетом.

Единственный гол был забит в конце первого тайма.

Новая Зеландия — Кот-д’Ивуар 1:0
Гол: Джаст, 41

Новая Зеландия: Крокомба — Тулома (Эллиот, 62), Сурман, Биндон, Какаче — Стаменич (Боксолл, 82), Белл — Джаст (Гарбетт, 62), Синг (Руфер, 62), Макковатт (Олд, 29) — Барба.

Кот-д’Ивуар: Б. Сангаре - Зогбе, Гбамен (Коссуну, 77), Кипре, Опере - Диоманде (Кесье, 67), Гбане - Пепе (Бога, 77), Латте Лат (Адингра, 53), Амани (И. Сангаре, 53) - Гессан.

Предупреждение: Макковатт, Гарбетт

Напомним, что Новая Зеландия станет следующим соперником Украины на турнире. Первый свой матч наша команда с треском проиграла хозяевам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кот д`Ивуар Новая Зеландия

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