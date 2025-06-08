Следующий соперник Украины обыграл Кот-д'Ивуар на Canadian Shield
В рамках товарищеского турнира Canadian Shield состоялся второй поединок – Новая Зеландия обыграла Кот-д’Ивуар с минимальным счетом.
Единственный гол был забит в конце первого тайма.
Новая Зеландия — Кот-д’Ивуар 1:0
Гол: Джаст, 41
Новая Зеландия: Крокомба — Тулома (Эллиот, 62), Сурман, Биндон, Какаче — Стаменич (Боксолл, 82), Белл — Джаст (Гарбетт, 62), Синг (Руфер, 62), Макковатт (Олд, 29) — Барба.
Кот-д’Ивуар: Б. Сангаре - Зогбе, Гбамен (Коссуну, 77), Кипре, Опере - Диоманде (Кесье, 67), Гбане - Пепе (Бога, 77), Латте Лат (Адингра, 53), Амани (И. Сангаре, 53) - Гессан.
Предупреждение: Макковатт, Гарбетт
Напомним, что Новая Зеландия станет следующим соперником Украины на турнире. Первый свой матч наша команда с треском проиграла хозяевам.
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