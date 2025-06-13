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Футбол

Мбемо все еще предпочитает переход в Манчестер Юнайтед

Тоттенхэм вряд ли сможет заинтересовать камерунца.
Сегодня, 20:20       Автор: Андрей Безуглый
Бриан Мбемо / Getty Images
Бриан Мбемо / Getty Images

Нападающий Брентфорда Бриан Мбемо хочет перейти в Манчестер Юнайтед, пишет Sky Sports.

Напомним, что после того, как Томас Франк возглавил Тоттенхэм, лондонский клуб также заинтересовался камерунцем.

Ряд источников даже писал, что фактора Франка хватит, чтобы убедить Мбемо перейти именно к ним.

Однако издание утверждает, что нападающий все еще предпочел бы переходв  Манчестер Юнайтед. Пока между сторонами все еще продолжаются переговоры.

Ранее также сообщалось, что еще один форвард ведет переговоры с Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайан Мбемо

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