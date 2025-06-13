Мбемо все еще предпочитает переход в Манчестер Юнайтед

Нападающий Брентфорда Бриан Мбемо хочет перейти в Манчестер Юнайтед, пишет Sky Sports.

Напомним, что после того, как Томас Франк возглавил Тоттенхэм, лондонский клуб также заинтересовался камерунцем.

Ряд источников даже писал, что фактора Франка хватит, чтобы убедить Мбемо перейти именно к ним.

Однако издание утверждает, что нападающий все еще предпочел бы переходв Манчестер Юнайтед. Пока между сторонами все еще продолжаются переговоры.

Ранее также сообщалось, что еще один форвард ведет переговоры с Манчестер Юнайтед.

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