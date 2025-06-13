Де Дзерби: Сейчас у Италии нет талантливых игроков

Главный тренер Марселя Роберто де Дзерби заявил, что в современной Италии не хватает талантливых футболистов.

Итальянец считает, что в "скуадре адзурре" сейчас мало хороших футболистов, что и сказывается на результатах. По мнению де Дзерби, нет большого смысла менять тренеров, так как команда все равно остается слабой.

Как итальянцу, находящемуся за рубежом, мне больно видеть такую сборную. Думаю, сейчас такое время, когда нам не хватает футболистов определенного уровня. Где-то что-то идет не так. Я не в том положении, чтобы определять виновных, но виноваты точно не тренеры, сменяющие друг друга на скамье. Сейчас не эпоха Тотти, Дель Пьеро, Индзаги, Монтеллы, когда ты не мог решить, кого вызвать. Сейчас в такой ситуации Франция, Испания, но не Италия. Не считая четырех-пяти сильных футболистов, таких как Бастони, Барелла, Тонали, Локателли, у нас нет талантливых игроков. У Италии даже нет футболистов калибра Холанда, Эдегора, Нусы. Наш уровень низок

Ранее также стало известно, что Индзаги покинул Серию А.

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