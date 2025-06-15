Ювентус упустил топ-тренера из-за вызывающего подхода гендиректора

Новый наставник столичной Ромы Джан Пьеро Гасперини мог возглавить туринский Ювентус. Стороны не договорились о сотрудничестве после коммуникационного провала функционера "бьянконери".

"Новый генеральный директор Дамьен Комолли позвонил ему и спросил: "Господин Гасперини, почему я должен взять Вас в Ювентус? Убедите меня".

Тренер разгневано ответил: "Слушайте, это же Вы мне позвонили по телефону, а не наоборот", – приводит инсайд журналиста Сандро Сабатини Tuttosport.

Гасперини начал тренерскую карьеру с молодежной команды Юве, во главе которой провел 9 лет. Наибольших успехов алленаторе достиг у руля Аталанты из Бергамо, которую превратил в местного гранда. В сезоне 2023/24 он триумфовал в Лиге Европы.

Напомним, ранее Ювентус составил перечень неприкасаемых в трансферное окно.

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