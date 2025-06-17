Отец Неймара заявил, что бразильцем интересуются европейские клубы

Игрок также может остаться в Сантосе.

Отец Неймара заявил, что его сын все еще может вернуться в Европу.

Напомним, что отец бразильца является также и его агентом, и он рассказал, что Неймар привлекает немало внимания к себе.

Есть хорошая вероятность, что он останется в Сантосе. Я работаю над этим. Это не мешает мне слушать предложения других клубов. Я вижу интерес на рынке. На этой неделе мы собираемся в Майами, чтобы поговорить с клубами. Мы должны выслушать их и решить, что будем делать. Да, есть европейские клубы. Некоторые из них выступают в Лиге чемпионов. Они знают, что он способен провести отличный сезон. Но бразильский рынок также интересен

Ранее также сообщалось, что появился претендент на Джека Грилиша.

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