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Футбол

Четырехкратный лучший бомбардир Серии А готов присоединиться к обладателю Кубка Италии

Чиро Иммобиле согласен вернуться в итальянский чемпионат из Турции.
Сегодня, 11:35       Автор: Игорь Мищук
Чиро Иммобиле / Getty Images
Чиро Иммобиле / Getty Images

Нападающий Бешикташа Чиро Иммобиле во время летнего трансферного окна может вернуться в Италию.

Как сообщает журналист Николо Скира, 35-летний футболист дал понять, что открыт к переходу в состав обладателя национального кубка Болоньи, которая заинтересована в его услугах.

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Иммобиле хочет снова выступать в Италии, но для этого ему придется пойти на существенное сокращение зарплаты.

По информации источника, "россоблу" готовы предложить форварду контракт до лета 2026 года с возможностью продления еще на сезон с заработной платой 2 миллиона евро в год.  При этом в турецком клубе итальянец получает 6 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Иммобиле является лучшим бомбардиром в истории римского Лацио, а также четыре раза выигрывал бомбардирскую гонку в Серии А.

Состав Бешикташа итальянец пополнил минувшим летом и провел за турецкую команду во всех турнирах 41 матч, отличившись 19 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что другой представитель Серии А Фиорентина подписал нападающего Эдина Джеко, который покинул турецкий Фенербахче.

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