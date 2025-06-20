Фиорентина подтвердила переход забивного ветерана

Опытный форвард Эдин Джеко переходит в итальянскую Фиорентину. Босниец прошел медосмотр и подпишет контракт с "фиалками", сообщает официальный сайт клуба.

Нападающий согласовал договор по схеме 1+1. Флорентийцам Джеко достался бесплатно. Он стал свободным агентом после двух сезонов в стамбульском Фенербахче.

Джеко уже выступал в Серии A в 2015–2023 гг. Он провел 6 сезонов в столичной Роме и еще два – в миланском Интере. В общей сложности в чемпионате Италии форвард сыграл 268 матчей, в которых забил 107 мячей и отдал 50 ассистов.

Тем временем итальянская Болонья включилась в гонку с Миланом и Фиорентиной за Чиро Иммобиле.

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