Обладатель Кубка Италии присоединился к гонке за легендой Серии A

Итальянская Болонья нацелилась на трансфер нападающего Чиро Иммобиле. Бомбардир стамбульского Бешикташа стремится вернуться в Италию, сообщает Corriere dello Sport.

"Россоблу" стремятся подписать опытного форварда летом. После неудачи с переходом боснийца Эдина Джеко Болонья переключилась на Иммобиле. Ранее интерес к нему проявили два итальянских клуба – Милан и Фиорентина.

Иммобиле в прошлом сезоне провел 41 матч во всех турнирах, в которых оформил 19 голов. Ранее нападающий выступал за туринский Ювентус, Дженоа, Торино, римский Лацио и другие команды. В прошлом году Бешикташ отдал за него 2 млн евро.

Тем временем Ювентус нацелился на перехват у Наполи англичанина Джейдона Санчо.

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