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Футбол

Влахович отказался уходить из Ювентуса

Туринцы готовы даже исключить форварда из состава.
Сегодня, 21:35       Автор: Андрей Безуглый
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Нападающий Ювентуса Душан Влахович не намерен покидать клуб, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что туринцы хотят избавиться от серба, купив на его место Джонатана Дэвида.

Однако, как пишет издание, Влахович заявил своему окружению, что не покинет Ювентус. Форвард намерен доработать свой контракт до конца и уйти свободным агентом.

Напомним, что серб получает 12 млн евро, что является ключевым препятствием для его трансфера. Ранее он отклонил предложение Фенербахче.

Ювентус же готов идти до последнего, и исключить Влаховича из состава, чтобы заставить покинуть команду.

Ранее также сообщалось, что лидер Аталанты может покинуть клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Душан Влахович

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