Одноклубник Зинченко покинет Арсенал - клуб подпишет игрока с команды Ярмолюка

🚨👋🏾 Thomas Partey leaves Arsenal today as planned since 10 days ago. His contract expires, Thomas will leave as free agent… and Christian Nørgaard will join the Gunners from Brentford. pic.twitter.com/k8tbvipeHe

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...