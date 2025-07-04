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Футбол

Салах - о смерти Жоты: Партнеры по команде не должны уходить так

Мохамед прокомментировал гибель одноклубника.
Сегодня, 16:35       Автор: Василий Медвидь
Мохамед Салах и Диогу Жота / Getty Images
Мохамед Салах и Диогу Жота / Getty Images

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах написал трогательный пост в связи с гибелью Диогу Жоты.

Египтянин сказал, что ему будет трудно принять то, что он больше никогда не увидит португальца.

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«Я не знаю, что можно сказать. До вчерашнего дня я никогда не думал, что будет что-то, что заставит меня чувствовать грусть и страх перед возвращением в Ливерпуль. Партнеры по команде приходят и уходят, но они не должны уходить так. Будет чрезвычайно трудно принять, что Диогу не будет, когда мы вернемся.

Мои мысли все о его жене, его детях и, конечно, его родителях, которые внезапно потеряли своих детей. Близкие Диогу и его брата Андре нуждаются в любой поддержке, которую могут получить. Они никогда не будут забыты", - написал Салах

Напомним, ранее Эндрю Робертсон написал очень трогательный пост о Жоте.

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