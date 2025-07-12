Байер приобрел звезду сборной США на замену Вирцу

Атакующий полузащитник Малик Тилльман покинул ПСВ Эйндховен. Американец перебрался в леверкузенский Байер, сообщает официальный сайт клуба.

"Фармацевты" отдали за хавбека ориентировочно 35 млн евро. Тилльман заключил с немецким грандом контракт на 5 лет. На БайАрене он заменит проданного в английский Ливерпуль Флориана Вирца.

В прошлом сезоне Тиллман провел 36 поединков во всех турнирах (16 голов, 5 ассистов). Американский хавбек вернулся в Германию. В 2021–2024 гг. он находился на контракте с мюнхенской Баварией.

Напомним, ранее Штутгарт отклонил предложение Баварии по Нику Вольтемаде.

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