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Футбол

У Брентфорда возникли проблемы со вторым форвардом

Йоан Висса хочет перейти в Ньюкасл.
Сегодня, 20:35       Автор: Андрей Безуглый
Йоан Висса / Getty Images
Йоан Висса / Getty Images

Нападающий Брентфорда Йоан Висса решил бунтовать, пишет talkSPORT.

Напомним, что 28-летний игрок заинтересовал Ньюкасл, который сделал официальное предложение.

Однако Брентфорд отклонил его, заявив, что игрок стоит не менее 50 млн фунтов. "Сороки" же предложили лишь 30+5 млн фунтов.

Сам Висса теперь отказывается тренироваться с командой, так как считает, что клуб нарушил обещание, данное ему проршлым летом.

Тогда Брентфорд пообещал продать его за 28 млн фунтов, а Висса не стал просить повышение зарплаты. 

Также на форварда претендует Неом, однако Йоан хочет перейти только в клуб, играющий в Лиге чемпионов.

Ранее также сообщалось, что звезда Ливерпуля близка к уходу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд

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