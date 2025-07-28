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Футбол

Ювентус нацелился на капитана Спортинга

"Старая синьора" положила глаз на универсала.
Сегодня, 10:59       Автор: Антон Федорцив
Мортен Юльманн / Getty Images
Мортен Юльманн / Getty Images

Полузащитник лиссабонского Спортинга Мортен Юльманн попал в сферу интересов туринского Ювентуса. Датчанин стал приоритетной целью "бьянконери", сообщает Tuttosport.

В подписании хавбека лично заинтересован вождь Юве Игорь Тудор. Хорвату нравится умение Юльманна закрыть несколько позиций в средней линии. Туринцы готовы удвоить зарплату датчанку и предложить контракт на 5 лет.

Спортинг повесил на капитана команды ценник в 70 млн евро. Ювентус готов предложить 35 млн плюс процент от последующей продажи. Статистика Юльманна в сезоне 2024/25 – 47 поединков во всех турнирах (3 гола, 2 ассиста).

Кстати, ранее Ювентус решил вернуть форварда Рандаля Коло Муани.

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