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Футбол

Форвард Наполи может пойти на понижение

Джованни Симеоне может стать игроком Торино.
Сегодня, 12:45       Автор: Андрей Безуглый
Джованни Симеоне / Getty Images
Джованни Симеоне / Getty Images

Нападающий Наполи Джованни Симеоне может отправиться в другую команду, пишет Николо Скира.

30-летний аргентинец заинтересовал Торино, и Наполи не будет удерживать игрока.

В прошлом сезоне Симеоне забил лишь один гол в 30 матчах, и сейчас как раз раздумывает над сменой обстановки.

Ожидается, что Наполи попросит около 6-8 млн евро за нападающего.

Ранее также сообщалось, что другой неудавшийся форвард ищет себе новый клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джованни Симеоне

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