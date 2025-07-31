Форвард Наполи может пойти на понижение

Нападающий Наполи Джованни Симеоне может отправиться в другую команду, пишет Николо Скира.

30-летний аргентинец заинтересовал Торино, и Наполи не будет удерживать игрока.

В прошлом сезоне Симеоне забил лишь один гол в 30 матчах, и сейчас как раз раздумывает над сменой обстановки.

Ожидается, что Наполи попросит около 6-8 млн евро за нападающего.

Ранее также сообщалось, что другой неудавшийся форвард ищет себе новый клуб.

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