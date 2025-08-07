Наполи отпустил нападающего в середняк Серии A

Итальянский Наполи определился с будущим форвардом Джованни Симеоне. Аргентинец начнет новый сезон в составе Торино, сообщает официальный сайт клуба.

Середняк Серии A арендовал нападающего. В договоре стороны предусмотрели опцию выкупа Симеоне, которая станет обязательной после выполнения определенных условий. Сумма потенциального трансфера составит ориентировочно 8 млн евро.

Симеоне присоединился к Наполи перед кампанией 2022/23. С тех пор он провел 103 матча за "партенопейцев" во всех турнирах, в которых оформил 14 голов. Ранее нападающий результативнее играл за итальянские Верону, Кальяри, Фиорентину и Дженоа.

Напомним, итальянский Милан закрыл трансфер хавбека Ардона Яшари из бельгийского Брюгге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!