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Футбол

Милан официально закрыл трансфер таланта из Брюгге

Швейцарский хавбек Ардон Яшари стал игроком "россонери".
Сегодня, 21:12       Автор: Игорь Мищук
Ардон Яшари / acmilan.com
Ардон Яшари / acmilan.com

Милан объявил о подписании опорного полузащитника Брюгге и сборной Швейцарии Ардона Яшари.

Как сообщает официальный сайт "россонери", 23-летний футболист подписал с клубом контракт до 30 июня 2030 года.

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В итальянской команде швейцарский хавбек будет выступать под 30-м номером.

По информации местных СМИ, сумма трансфера составила 34 миллиона евро плюс 3 миллиона евро бонусов, хотя источники из Бельгии называют более высокие цифры. В Милане игрок будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Яшари сыграл за Брюгге в 52 матчах во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что нападающий Милана стал одноклубником Руслана Малиновского в Дженоа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Милан брюгге Ардон Яшари

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