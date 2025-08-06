Милан официально закрыл трансфер таланта из Брюгге

Милан объявил о подписании опорного полузащитника Брюгге и сборной Швейцарии Ардона Яшари.

Как сообщает официальный сайт "россонери", 23-летний футболист подписал с клубом контракт до 30 июня 2030 года.

Читай также: Милан составил шорт-лист нападающих

В итальянской команде швейцарский хавбек будет выступать под 30-м номером.

Now, it’s official. Ardon is one of us! 🔴⚫ #WelcomeJashari — AC Milan (@acmilan) August 6, 2025

По информации местных СМИ, сумма трансфера составила 34 миллиона евро плюс 3 миллиона евро бонусов, хотя источники из Бельгии называют более высокие цифры. В Милане игрок будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Яшари сыграл за Брюгге в 52 матчах во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что нападающий Милана стал одноклубником Руслана Малиновского в Дженоа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!