iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Только два аргентинца забили 4 гола в своих первых 4 играх Лиги чемпионов - у обоих фамилия Симеоне

Настоящий семейный рекорд.
Вчера, 23:18
Джованни и Диего Симеоне / Getty Images
Джованни и Диего Симеоне / Getty Images
0 0 0

В среду, 26 октября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи разгромил Рейнджерс со счетом 3:0. Дублем еще в первом тайме отметился форвард неаполитанцев Джованни Симеоне.

27-летний аргентинец забил уже четыре гола в своих первых четырех матчах турнира. Ранее он по разу отличился в играх против Аякса и Ливерпуля.

Согласно Opta, Джованни стал только вторым представителем Аргентины, кто сумел отличиться четыре раза в своих первых четырех играх Лиги чемпионов. Ранее это удалось только его отцу Диего, который в этот же день со своим Атлетико потерял все шансы на плей-офф.

"Матрасникам" не удалось на своем поле обыграть леверкузенский Байер - команды сыграли вничью 2:2. Теперь мадридский клуб будет бороться с немцами за право выйти в Лигу Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи атлетико мадрид Диего Симеоне Джованни Симеоне
0 0 0

Статьи по теме

Месси и Симеоне вошли в список претендентов на звание игрок тура в Лиге чемпионов Месси и Симеоне вошли в список претендентов на звание игрок тура в Лиге чемпионов
Рома - Наполи: 0:1 Видео гола и обзор матча 23.10.2022 Рома - Наполи: 0:1 Видео гола и обзор матча 23.10.2022
Все еще непобедимые: Наполи вырвал победу у Ромы Все еще непобедимые: Наполи вырвал победу у Ромы
Атлетико обыграл Бетис, благодаря дубля Гризманна Атлетико обыграл Бетис, благодаря дубля Гризманна
Помочь журналистам

Видео

АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:20
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы00:10
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:58
Лига конференций23:58
Днепр-1 гарантировал себе место в плей-офф Лиги конференций
Лига Европы23:57
"Боже, спасибо тебе, что я не болельщица Динамо": Реакция сети на игру киевлян в матче с АЕКом
Бокс23:29
Ортис: Всегда думал, что однажды подерусь с Ломаченко
Лига Чемпионов23:18
Только два аргентинца забили 4 гола в своих первых 4 играх Лиги чемпионов - у обоих фамилия Симеоне
Лига конференций22:53
Днепр-1 вышел в плей-офф Лиги конференций, обыграв Аполлон
Бокс22:52
Ломаченко рассказал, почему не покинул Украину сразу после российского вторжения
Европа22:45
Защитник Арсенала стал жертвой поножовщины в торговом центре
Лига Европы22:20
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK