Только два аргентинца забили 4 гола в своих первых 4 играх Лиги чемпионов - у обоих фамилия Симеоне

В среду, 26 октября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи разгромил Рейнджерс со счетом 3:0. Дублем еще в первом тайме отметился форвард неаполитанцев Джованни Симеоне.

27-летний аргентинец забил уже четыре гола в своих первых четырех матчах турнира. Ранее он по разу отличился в играх против Аякса и Ливерпуля.

Согласно Opta, Джованни стал только вторым представителем Аргентины, кто сумел отличиться четыре раза в своих первых четырех играх Лиги чемпионов. Ранее это удалось только его отцу Диего, который в этот же день со своим Атлетико потерял все шансы на плей-офф.

2 - Only 2 Argentinian 🇦🇷 players have scored 4 goals in their first 4 matches in Champions League:



- Giovanni #Simeone

- Diego Simeone.



Family.#NapoliRangers #UCL pic.twitter.com/m74vLNrdV2 — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 26, 2022

"Матрасникам" не удалось на своем поле обыграть леверкузенский Байер - команды сыграли вничью 2:2. Теперь мадридский клуб будет бороться с немцами за право выйти в Лигу Европы.