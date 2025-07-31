Исак тренируется отдельно от Ньюкасла

Форвард Ньюкасла Александр Исак не находится на базе клуба, сообщает Sky Sports.

Напомним, что начало предсезонки форвард пропустил из-за травмы, а затем объявил клубу, что хочет перейти в Ливерпуль.

Клубы между собой все еще не договорились, Ньюкасл требует более 120 млн евро, а мерсисайдцы как раз готовят новое предложение.

Сейчас Исак тренируется индивидуально на базе Сосьедада, откуда он и перешел к "сорокам".

Стоит отметить, что в случае трансфера в Ливерпуль, испанский клуб заработает солидные деньги.Он получит 10% с каждого евро в случае продажи на сумму, превышающую 70 млн евро. Кроме того, испанцы получат 2% по Программе солидарности ФИФА – 0,5% за каждый сезон, проведенный им в клубе.

Ранее также сообщалось, что Довбик может сменить один итальянский клуб на другой.

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