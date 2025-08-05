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Футбол

Британская футболистка получила жесткий бан за нападение на арбитра

Хулиганка надолго осталась без футбола.
Сегодня, 15:28       Автор: Антон Федорцив
Келси Берроуз / Getty Images
Келси Берроуз / Getty Images

Защитница сборной Северной Ирландии Келси Берроуз отстранена от соревнований. Капитан местного Клифтонвилла получила дисквалификацию на 16 матчей, сообщает BBC.

Молодая футболистка напала на рефери Саймона Бикерстаффа. Инцидент произошел после финального свистка поединка против Гленторана. Берроуз получила красную карточку по результатам конфликта.

Бан футболистки будет распространяться на все турниры. Клифтонвилл подал апелляцию на строгое решение по Берроуз. Белфастский коллектив борется за титул Северной Ирландии с Линфилдом и тем же Глентораном.

Обновление. Апелляция Клифтонвилла оказалась успешной. Поступок Берроуз был переквалифицирован, а 16-матчевый бан – отменен. Защитница пропустит всего 2 поединка из-за удаления.

Напомним, ранее сборная Англии выиграла женский Евро-2025 в финале с Испанией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Клифтонвилл

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