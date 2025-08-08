"Будем надеяться": конкурент Довбика назвал свою цель в Роме

Эван Фергюсон будет бороться за место в старте с украинцем.

Нападающий Ромы Эван Фергюсон, который арендован из Брайтона, высказался о конкуренции с Артемом Довбиком.

Футболист допустил, что может играть с украинцем в паре.

"В футбол играют только одиннадцатью футболистами. Это нормально, что есть игроки, борющиеся за одну позицию. Речь идет просто об упорном труде. Но может случиться и так, что я буду играть с Артемом: в первом товарищеском матче мы играли с двумя нападающими – мной и Дибалой".

Читай также: Борнмут определился с заменой Забарному

Фергюсон рассчитывает, что сможет забить 20 голов за сезон.

"Я не думаю о точном количестве голов. Я точно хочу забивать в каждой игре, хотя знаю, что это нелегко. 20 голов? Будем надеяться", - приводит слова игрока La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Наполи отпустил нападающего в середняк Серии A.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!