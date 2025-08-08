iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Будем надеяться": конкурент Довбика назвал свою цель в Роме

Эван Фергюсон будет бороться за место в старте с украинцем.
Сегодня, 12:54       Автор: Митя Шитко
Эван Фергюсон / Getty Images
Эван Фергюсон / Getty Images

Нападающий Ромы Эван Фергюсон, который арендован из Брайтона, высказался о конкуренции с Артемом Довбиком.

Футболист допустил, что может играть с украинцем в паре.

"В футбол играют только одиннадцатью футболистами. Это нормально, что есть игроки, борющиеся за одну позицию. Речь идет просто об упорном труде. Но может случиться и так, что я буду играть с Артемом: в первом товарищеском матче мы играли с двумя нападающими – мной и Дибалой".

Читай также: Борнмут определился с заменой Забарному

Фергюсон рассчитывает, что сможет забить 20 голов за сезон.

"Я не думаю о точном количестве голов. Я точно хочу забивать в каждой игре, хотя знаю, что это нелегко. 20 голов? Будем надеяться", - приводит слова игрока La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Наполи отпустил нападающего в середняк Серии A.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Красюк рассказал о новом совместном проекте с Усиком Красюк рассказал о новом совместном проекте с Усиком
Российские клубы получили от УЕФА более 10 миллионов евро платежей солидарности с 2022 года Российские клубы получили от УЕФА более 10 миллионов евро платежей солидарности с 2022 года
Мудрик не получил игровой номер на новый сезон в Челси Мудрик не получил игровой номер на новый сезон в Челси
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Рух, Полтава - Верес и матч в Первой лиге Украины
просмотров

Последние новости

Бокс14:22
Красюк рассказал о новом совместном проекте с Усиком
Европа14:05
Российские клубы получили от УЕФА более 10 миллионов евро платежей солидарности с 2022 года
Европа13:54
Мудрик не получил игровой номер на новый сезон в Челси
Лига Европы13:20
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
Европа12:54
"Будем надеяться": конкурент Довбика назвал свою цель в Роме
Украина12:48
Шахтер близок к подписанию 19-летнего бразильца
Бокс12:25
"Может побить Усика": назван боксера, который имеет шансы одолеть украинца
Европа11:58
Защитник расторгнет контракт с Барселоной ради переезда в Саудовскую Аравию
Теннис11:55
Костюк узнала соперницу в первом раунде турнира в Цинциннати
Бокс11:35
"Осторожно со словами": Тренер Дюбуа стал на его защиту после поражения от Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK