Бернли официально подписал форварда Челси

Армандо Броя покинул Лондон.
Сегодня, 19:45       Автор: Андрей Безуглый
Армандо Броя / Getty Images
Армандо Броя / Getty Images

Бернли официально представил Армандо Брою.

23-летний албанский форвард подписал пятилетний контракт, однако зарплата Брои осталась неизвестной.

Бернли заплатил Челси 20 млн фунтов за игрока, который находился в системе клуба с 2009 года.

За первую команду лондонцев Броя провел лишь 38 матчей, отличившись тремя голами.

Ранее также Арсенал объявил о новом контракте с талантливым воспитанником.

