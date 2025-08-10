Экс-игрок сборной Бельгии неожиданно отказал итальянскому клубу

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель не перейдет в Удинезе, пишет Sky Sport.

Напомним, что 36-летний хавбек этим летом стал свободным агентом по окончании контракта с Атлетико.

Вскоре Витсель договорился с Удинезе, согласовал контракт по схеме 1+1 и в последний момент передумал.

Оставалось лишь подписать бумаги, когда игрок решил отказаться от перехода в итальянский клуб. На текущий момент неизвестно, планирует ли продолжать карьеру Витсель.

Ранее также сообщалось, что Александр Зинченко может переехать в Турцию.

